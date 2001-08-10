Тихоокеанское
информационное агентство
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08:17, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура Южно-Сахалинска проверяет сообщение o смерти трёхлетнего ребёнка

Прокуратура Южно-Сахалинска проверяет сообщение o смерти трёхлетнего ребёнка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку по публикации СМИ о смерти трёхлетнего ребёнка при операции в медицинском учреждении.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при оказании медицинской помощи.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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