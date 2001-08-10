Дорожные камеры за сутки зафиксировали почти 3500 нарушений ПДД на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В региональной Госавтоинспекции рассказали о ситуации на дорогах островного региона за минувшие сутки. Так, 9 ноября на Сахалине произошло одно ДТП с пострадавшими. Сотрудники ведомства пресекли 108 нарушений ПДД, задержали семерых пьяных водителей и 15 автомобилистов, которые не имеют права управления транспортом.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, кроме того, к административной ответственности привлекли четырёх водителей, управлявших незарегистрированными транспортными средствами, восьмерых – с тонировкой на стёклах, троих – за нарушение правил остановки и стоянки, одного – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Также 11 протоколов составили на водителей, не уплативших штрафы в ГАИ в срок. На специализированную стоянку увезли 14 автомобилей. Дорожные камеры зафиксировали 3476 нарушений ПДД.