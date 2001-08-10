В России начали вакцинировать людей, страдающих аллергией на пыльцу березы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Вакцина против аллергии на пыльцу березы зарегистрирована и используется в России. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

"Зарегистрирована и начала применяться вакцина от аллергии на пыльцу березы", - сказала Голикова на пленарной сессии в рамках IV Международного форума природоподобных технологий в НИЦ "Курчатовский институт".