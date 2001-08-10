Жительницу Сахалина будут судить за попытку сбыта крупной партии наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы. Её обвиняют по части 3 статьи 30 и пунктам «а», «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием интернета, организованной группой в крупном размере.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, предварительное расследование осуществляла следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Сахалинской области при оперативном сопровождении управления по контролю за оборотом наркотиков.
По версии следствия, обвиняемая, являясь участницей организованной группы, получила от куратора информацию о размещении на территории Южно-Сахалинска оптового клада с наркотическим средством синтетической группы в крупном размере. Она подготовила его для реализации, расфасовав в полимерные пакеты с застёжками, часть из которых ей удалось сбыть.
В последующем преступные намерения женщина не смогла довести до конца, поскольку её задержали сотрудники УКОН УМВД России по Сахалинской области. За совершение преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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