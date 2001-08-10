В войсках ВВО проходят торжественные отправки в запас воинов, отслуживших по призыву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа в регионах Дальнего Востока России проходят торжественные мероприятия, посвящённые отправке военнослужащих, выслуживших установленный срок военной службы по призыву, к местам проживания. Повсеместно в ходе ритуалов проводов командиры подразделений и соединений отмечают добросовестное исполнение воинского долга увольняемыми в запас.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, подведены итоги службы: военнослужащие успешно освоили современные образцы вооружения и военной техники, сдали итоговые проверки по предметам обучения и подтвердили высокую полевую выучку в ходе занятий и учений.

Лучшим солдатам и сержантам, отличившимся в ходе несения службы, вручили грамоты, ценные подарки и знаки отличия. В торжественной обстановке им также вручили военные билеты, учётно-послужные карты и проездные документы.

В напутственных словах командиры подчеркнули, что полученные за время службы знания, навыки и боевой опыт станут надёжной основой в дальнейшей гражданской жизни, учёбе и профессиональной деятельности. Отмечено, что многие из увольняемых в запас уже приняли решение связать дальнейшую судьбу с Вооружёнными Силами России и подали рапорты о заключении контракта.

В рамках военно-патриотической работы к торжественным построениям привлекли ветеранов боевых действий и военной службы, а также представителей региональных отделений «Юнармии». Ветераны поделились с военнослужащими воспоминаниями о службе и пожелали им успехов на гражданском поприще.

Торжественные отправки военнослужащих по призыву в ВВО продолжатся и завершатся к концу текущего года. Все убывающие будут доставлены к местам проживания с соблюдением установленных норм довольствия и мер безопасности.