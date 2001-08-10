Руководитель камчатского отделения почты присвоила 7,4 миллиона рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тигильский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 56-летней экс-начальницы почтового отделения. Женщина похитила из кассы более 7,4 миллиона рублей, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на прокуратуру региона.

По версии следствия, с декабря 2022 года по октябрь 2024 года, будучи начальником почтового отделения в селе Усть-Хайрюзово, женщина похитила более 7,4 млн рублей. Деньги она использовала для улучшения своего финансового положения.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по статье «присвоение денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения». Обвиняемая признала вину, однако причинённый ущерб не возместила.

Уголовное дело рассмотрит Тигильский районный суд.