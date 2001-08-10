На Холмской улице в Южно-Сахалинске горело заброшенное строение на 600 квадратах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В заброшенном строении на Холмской улице в Южно-Сахалинске загорелся мусор. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений пламя со второго этажа перешло на крышу. В ходе тушения произошло частичное обрушение кровли.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, пожар на 600 квадратных метрах ликвидировали 17 пожарных и 5 единиц техники. Пострадавших нет. Дознаватель ведомства установит причину возгорания.