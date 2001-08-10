Тихоокеанское
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11:06, | Новости происшествий Сахалина и Курил

За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими

За 29 октября на Сахалине зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 29 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали пять ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 136 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления пятерых водителей в состоянии опьянения, а также 12 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли двоих водителей незарегистрированных машин, 11 – с тонировкой, четверых – за выезд на встречную полосу, двоих – за технические неисправности (глушитель), двоих – за нарушение правил перевозки детей, одного – за непредоставление преимущества пешеходам. Оформили 17 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, восемь автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3003 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

 

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