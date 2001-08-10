Сахалинцев приглашают ознакомиться с главным делом жизни Владимира Даля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Открытие выставки «Главный толкователь русского языка» состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 19 ноября в 11:00. Экспозиция приурочена к 225-летию со дня рождения Владимира Даля и раскрывает многогранную личность учёного, морского офицера, военного хирурга и создателя монументального «Толкового словаря живого великорусского языка».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, посетители смогут ознакомиться с документами из основного фонда и уникальными материалами из фонда особо ценных редких изданий. Жемчужиной экспозиции станет первое посмертное полное собрание сочинений в оригинальных издательских переплётах с цветным тиснением. Также будут представлены журнал с воспоминаниями дочери учёного, литературные биографии и монография, освещающая дружбу Владимира Даля и Александра Пушкина, их совместную работу над русским языком и взаимное влияние на творчество.

Особый раздел посвящён главным трудам автора: «Толковому словарю живого великорусского языка» и сборнику «Пословицы русского народа». В фонде библиотеки хранятся воспроизведения словаря и компактное трёхтомное издание пословиц. Среди миниатюрных книг выделяются «Сказки» из серии «Библиотека на ладони», изданные при поддержке учреждений культуры Луганской Народной Республики.

Некоторые представленные книги после экспонирования будут доступны в режимах читального зала и абонемента. Открытие пройдёт в фойе первого этажа. Вход свободный. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-53.