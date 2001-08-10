Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первенство Дальневосточного федерального округа по кёрлингу стартовало в Южно-Сахалинске. За медали соревнований на льду учебно-тренировочного центра «Восток» будут бороться 14 команд из Хабаровского и Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской областей.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта Сахалинской области, главный судья Татьяна Лукина отметила: «Для многих спортсменов это первые официальные выступления. Например, честь островного региона впервые защищает Константин Смолин, которому всего 9 лет. Кёрлинг доступен с малых лет, и детям он становится интереснее. Что касается организации мероприятия, она также на высоте. Была проведена большая работа по подготовке площадки и льда. Остаётся лишь спортсменам показать высокий уровень игры».

На старт соревнований вышли по семь команд мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 17 лет.

Татьяна Лукина добавила: «Текущая неделя будет максимально насыщена кёрлингом. 18 ноября завершатся финальные игры первенства Дальнего Востока, а уже 19 ноября мы стартуем в чемпионате ДФО по кёрлингу среди смешанных команд. Поэтому приглашаем всех любителей этого вида спорта приехать и поддержать сахалинских спортсменов».

Трансляции состязаний можно увидеть в прямом эфире на площадках RuTube и «ВКонтакте». Мероприятие пройдёт при поддержке министерства спорта Сахалинской области, островного Центра спортивной подготовки, региональной и всероссийской федераций кёрлинга, при финансовой поддержке Российского спортивного фонда.