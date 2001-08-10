Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 16 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 99 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления трёх водителей в состоянии опьянения, а также пятерых автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли 13 водителей с тонировкой, двоих – за выезд на встречную полосу, одного – за нарушение правил остановки и стоянки. Оформили 18 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, три автомобиля поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3679 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.