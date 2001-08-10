Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Россия ведет работу по установлению бессрочного безвизового режима с Китаем. Об этом заявил журналистам в ответ на вопрос ТАСС статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Работа идет. Мы будем работать с китайской стороной над соглашением о безвизовом въезде", - сказал он на полях генеральной ассамблеи движения "За свободу наций!".