На дорогах Южно-Сахалинска продолжают противогололёдную обработку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске перешли на зимнее содержание улично-дорожной сети. Виды работ выполняются в зависимости от погодных условий, количества осадков и дорожной обстановки. Сегодня продолжаются работы по противогололёдной обработке. Дорожные службы несут круглосуточное дежурство, оперативно устраняя наледь на проезжей части, тротуарах и в пешеходных зонах областного центра.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, заместитель начальника Управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко отметил, что особое внимание уделяется вечерним и утренним часам. Выявляя проблемные места, специалисты передают информацию подрядным организациям для оперативного реагирования. Содержание улично-дорожной сети города распределено между тремя подрядчиками – бригады работают как в центральной части Южно-Сахалинска, так и в планировочных районах. Сегодня на линии задействовано 25 единиц специализированной техники и 83 дорожных рабочих.

«Первоочередное внимание уделяется маршрутам общественного транспорта и ключевым городским магистралям – улицам Комсомольской, Ленина, проспектам Мира и Победы и другим. В приоритетном порядке противогололёдными составами обрабатывают заездные карманы, площадки остановочных павильонов, подходы к ним, тротуарные части, перекрёстки и пешеходные переходы», – добавил Андрей Нечепуренко.

Все подрядные организации в полном объёме обеспечены необходимыми противогололёдными материалами. В центральных районах города дорожники применяют галит – техническую соль, а на грунтовых участках и в планировочных районах используется пескосоляная смесь.

По итогам утреннего мониторинга обстановка на дорогах областного центра спокойная – большую часть противогололёдных мероприятий службы провели в ночь на 11 ноября. В течение сегодняшнего дня бригады и техника продолжают точечную обработку отдельных участков.