Жителя Южно-Курильска отправили в колонию строгого режима за вымогательство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вступил в законную силу приговор Южно-Курильского районного суда в отношении местного жителя. Его признали виновным по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ – вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил: в августе 2025 года осуждённый, находясь на территории производственной базы в Южно-Курильске, пригласил в подсобное помещение бывшего приятеля. Угрожая применением насилия, он потребовал передать 1 млн 300 тысяч рублей за автомобиль, от покупки которого тот ранее отказался.

Он ударил мужчину кулаком в область носа, а затем нанёс не менее 10 ударов руками по лицу и голове. Угрожая физической расправой, он требовал передачи денег.

В судебном заседании осуждённый вину не признал. Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с осуждением, виновный и сторона защиты обжаловали приговор в апелляционном порядке. Сахалинский областной суд с учётом мнения участвующего прокурора приговор оставил без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.