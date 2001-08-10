Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Тымовского района провела проверку исполнения трудового законодательства. Установлено, что по состоянию на 29 сентября 2026 года у предприятия имелась задолженность по выплате заработной платы и пособия по временной нетрудоспособности перед работником в размере свыше 197 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в связи с этим директору предприятия внесли представление об устранении нарушений закона.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате выплатили в полном объёме.