11:41, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Прокуратура Тымовского района добилась выплаты задолженности работнику предприятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Тымовского района провела проверку исполнения трудового законодательства. Установлено, что по состоянию на 29 сентября 2026 года у предприятия имелась задолженность по выплате заработной платы и пособия по временной нетрудоспособности перед работником в размере свыше 197 тысяч рублей.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, в связи с этим директору предприятия внесли представление об устранении нарушений закона.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате выплатили в полном объёме.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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