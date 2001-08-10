Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За минувшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Сахалинской области провели 68 проверок владельцев гражданского и служебного оружия. В ходе контрольных мероприятий выявили четыре нарушения требований законодательства в сфере оборота оружия, оружие изъяли и аннулировали три разрешения на его хранение и ношение.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Управления Росгвардии по Сахалинской области, росгвардейцы также установили факты несоблюдения гражданами сроков прохождения обязательного медицинского освидетельствования. По этому основанию в Южно-Сахалинске у владельцев изъяли две единицы огнестрельного оружия, в Корсакове – три, в Невельске – одну.

Всего за отчётный период сотрудники ведомства изъяли и поместили на временное хранение 18 единиц оружия. Ещё пять охотничьих ружей жители островного региона сдали добровольно.

В рамках предоставления государственных услуг в сфере оборота оружия специалисты подразделений лицензионно-разрешительной работы приняли 134 заявления. С учётом ранее поступивших рассмотрели 157 обращений.

Управление Росгвардии обращает внимание граждан: обязанность по прохождению медицинского освидетельствования не зависит от срока действия разрешительных документов. Владельцам оружия необходимо самостоятельно контролировать соблюдение установленных законодательством сроков прохождения этой процедуры.