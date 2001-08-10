Сахалинка ответит в суде за кражу золотых изделий у знакомой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел ОМВД России «Долинский» завершил расследование уголовного дела против 54-летней жительницы села Углезаводск Долинского района. Её обвиняют в хищении золотых изделий стоимостью 100 000 рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, установлено, что обвиняемая длительное время проживала у своей подруги. В один из дней, воспользовавшись её отсутствием, гостья похитила принадлежащие хозяйке квартиры драгоценности, хранившиеся в шкатулке. Похищенное она сдала в ломбард, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Действия обвиняемой квалифицировали по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.