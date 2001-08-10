Тихоокеанское
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10:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Ветераны СВО каждую неделю проводят уроки мужества для сахалинских школьников

Ветераны СВО каждую неделю проводят уроки мужества для сахалинских школьников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается масштабная просветительская работа по сохранению памяти о героях специальной военной операции. Эти проекты по всей стране реализуют региональные филиалы Государственного фонда «Защитники Отечества».

Как рассказала руководитель сахалинского отделения фонда Сабина Кушевская, бойцы регулярно приходят в учебные заведения региона. На таких встречах ветераны делятся личным опытом и историями о подвигах сослуживцев, рассказывают о стойкости жителей приграничья, обучают ребят основам тактической медицины, а также говорят о значении истории, здорового образа жизни и любви к Родине.

Помимо живого общения со школьниками, работа фонда охватывает целый ряд направлений:

- создание мемориалов и открытие залов боевой славы в школах;

- организацию экскурсий по памятным местам;

- запуск тематических конкурсов и современных цифровых проектов.

Проекты охватывают учебные заведения по всей области.

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