Подведены итоги литературного конкурса "Сахалин – 2027"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова совместно с Сахалинским отделением Союза писателей России объявила итоги ежегодного литературного конкурса «Сахалин — 2027». В 2026 году конкурс приурочили к знаковой дате: в будущем году сборник «Сахалин» отметит своё 60-летие, как и Сахалинская писательская организация. Тематической рамкой конкурса стал Год единства народов России.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, приём работ длился десять месяцев. Организаторы особо отметили географию участников: от Южно-Сахалинска, Холмска и Александровска-Сахалинского до Москвы, Екатеринбурга, Калининграда, Махачкалы, Петрозаводска, Донецка, Луганска, а также Минска и Городка (Беларусь). Такой состав, подчёркивают в оргкомитете, стал отражением заявленной темы – единства народов России через слово.
Конкурс проводился по четырём номинациям: «Поэзия», «Проза», «Детская литература», «Критика и публицистика». В каждой из них жюри определило лауреатов I, II и III степени, а также отметило авторов – членов профессиональных писательских союзов.
Среди лауреатов I места: в номинации «Поэзия» – Наталья Денисенко (Екатеринбург), «Проза» – Сергей Морев (Южно-Сахалинск), «Детская литература» – Елена Майорова (Южно-Сахалинск), «Критика и публицистика» – Мария Тепкина (Южно-Сахалинск).
Организаторы отметили: «Широчайшая география, интереснейшие тексты, знакомство с новыми авторами, встреча с давними знакомыми – всё это „Сахалин Юбилейный“. Конкурс показал, что литературное сообщество страны сегодня особенно сплочённо, а островная литература остаётся открытой диалогу со всей Россией и русскоязычными авторами ближнего зарубежья».
О дате выхода юбилейного сборника «Сахалин» и презентации издания сообщат дополнительно. Следить за анонсами можно в официальных социальных сетях СахОУНБ. Полный список участников размещён на сайте библиотеки.
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