Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Материнский капитал в 2027 году впервые превысит 1 млн рублей, пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минтруда РФ.

В ведомстве уточнили, что с 1 февраля выплаты будут проиндексированы на прогнозируемый уровень инфляции за предыдущий год, который, по оценкам, составит 6,8%. Таким образом, размер материнского капитала на второго ребенка, если семья ранее не получала выплату на первенца, достигнет 1 028,7 тыс. рублей. На первого ребенка сумма увеличится до 778,5 тыс. рублей.

Прибавка составит 65,5 тыс. и 49,6 тыс. рублей соответственно. Кроме того, единовременное пособие при рождении ребенка вырастет до 30,4 тыс. рублей.