Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Холмская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против ранее судимого 38-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств, а также в незаконных приобретении, хранении и перевозке наркотиков без цели сбыта в значительном размере.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, уголовное дело расследовал следственный отдел ОМВД России «Холмский» при надзорном сопровождении прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2026 года обвиняемый, находясь в салоне автомобиля, безвозмездно угостил знакомого синтетическим наркотиком. Впоследствии он приобрёл через мессенджер запрещённое к обороту вещество, часть употребил сам, а оставшуюся массу сбыл.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России «Холмский», которые изъяли запрещённые вещества.

Уголовное дело направили в Холмский городской суд для рассмотрения по существу. За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.