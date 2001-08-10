Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 9 месяцев года жители Сахалинской области оформили в ВТБ почти 15 тысяч кредитов наличными: это на 21% больше, чем за январь-сентябрь в прошлом году. В результате портфель таких кредитов на 1 октября составил 6,8 млрд рублей (+5% с начала года).

«Мы видим некоторый рост кредитной активности сахалинцев. Заемщики взвешенно подходят к решению вопроса о заимствованиях, не перегружая себя финансовыми обязательствами. Часть из них пересматривают условия действующих обязательств – в том числе через рефинансирование», – прокомментировала управляющий ВТБ в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Она добавила, что динамика роста потребкредитов сохранилась и в октябре. По стране объем выдач остался примерно на уровне предыдущих трех месяцев и превысил 500 млрд рублей. А к концу года ожидается традиционный «высокий сезон» потребкредитования. По оценке ВТБ, по итогам 2026 года сегмент может вырасти на 66% и достигнуть 5,9 трлн рублей*.

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*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования