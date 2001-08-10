Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер «В созвучии осени» пройдёт в главной островной библиотеке 27 ноября в 18:00 в рамках регулярных встреч творческого объединения «Интонация».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, программа обещает быть многожанровой и эмоционально насыщенной. Со сцены прозвучат авторские стихи и песни Анастасии Павловой, музыкальные композиции из любимых кинофильмов, джазовые зарисовки и лучшие образцы советской эстрады.

Поддержать Анастасию и поделиться своим творчеством придут Алёна Палицкая и прозаик Сергей Болотин. Ведущей вечера станет руководитель объединения Виктория Крылова.

Кроме того, яркой частью программы станут хореографические номера в исполнении ансамбля танца «Багира», студии современного эстрадного танца «Импульс» и представителей танцевально-спортивного клуба «Дуэт».

Встреча пройдёт в конференц-зале на первом этаже. Дополнительная информация по телефону: +7 (4242) 45-25-21.