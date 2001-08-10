Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Воспитанники детского сада №48 «Малыш» под руководством педагогов смастерили маленький город «Крышкоград». «Стройматериалами» послужили самые обычные картонные коробки и пластиковые крышки.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, педагог учреждения Оксана Четырина отметила, что в детском саду забота об окружающей среде стала доброй традицией. Дети вместе с родителями и воспитателями регулярно собирают и сдают на переработку бутылки, пластик, старые батарейки. Кроме того, педагогам важно показать детям, что бытовой упаковке можно дать вторую жизнь.

«Заранее подготовили элементы для построек: использовали коробки из-под молока и ряженки – вместе с ребятами их мыли, сушили. Из картона мастерили детали для дорог, кустарников, лужаек и светофоров. Вторсырьё и бросовый материал – прекрасная основа для игровой деятельности, из них можно делать всё что угодно», – рассказала Оксана Четырина.

Педагог добавила, что создание картонного города приурочили к традиционной акции «День без игрушек». В такие дни вместо обычных предметов дошкольники используют природный и вторичный материал, который собирают в течение года: камни, ракушки, картонные коробки и многое другое. Работа с подручными средствами развивает фантазию и воображение: ребята сами придумывают сюжеты, конструируют машины, делают украшения.

С интересом к проекту подошли и сами дети. В процессе работы они делились творческими задумками и рассуждали о необходимости заботиться об окружающем мире.

«Надо беречь природу, чтобы она не загрязнялась. Из-за выброшенных батареек и бутылок могут погибнуть животные, а от разбросанного стекла в лесу случается пожар. Поэтому, когда приехал на пикник, надо обязательно убирать за собой, а не оставлять осколки», – поделились Валерия Черниченко и Элина Логовая.

«Мы покупали воду, а крышечки и картонные коробки приносили из дома в садик. Защищать природу важно, чтобы она оставалась чистой и красивой, а животные могли нормально жить. А ещё из вторсырья можно мастерить разных зверушек – например, мы бы хотели сделать котёнка», – сказали Адеми Буркушова и Ясмина Хусейнова.

Экологические занятия регулярно проходят в школах и детских садах Южно-Сахалинска. Для школьников организуют лекции и помогают в разработке собственных проектов, а для младших детей проводят познавательные игры и творческие мастер-классы.