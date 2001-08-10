Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 ноября 2026 года в 17:00 в районе дома №7 по улице Юбилейной в Томари произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 27-летний мужчина-водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado при движении задним ходом не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на женщину-пешехода.

В результате ДТП 76-летняя женщина-пешеход получила травмы.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, по данному факту проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.