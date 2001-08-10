В селе Слаутное на Камчатке уже три недели не могут похоронить умершего
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жительница села Слаутное на Камчатке обратилась за помощью к СМИ: ее отец умер 19 дней назад, а семья до сих пор не может получить разрешение на захоронение. По словам женщины, мужчина умер на улице. В небольшом населённом пункте нет пункта полиции, прокуратуры, хирурга и криминалиста, пишет ТК «41 Регион».
Родственники пытались обратиться к уполномоченному по правам человека в Камчатском крае. Он обещал направить специалиста, однако, как утверждает заявительница, никто так и не приехал.
Проблема, по словам местных жителей, касается не только Слаутного, но и других северных сёл. В подобных ситуациях тела приходится отправлять вертолётом в Тиличики. Стоимость перевозки в одном из предыдущих случаев составила около 500 тысяч рублей. Тогда деньги собирали всем селом.
Семья не может позволить себе такие расходы. И никакого выхода из сложившейся ситуации родственники погибшего пока не видят.
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