Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 23 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 127 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей в состоянии опьянения, а также 14 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли 11 водителей с тонировкой и четверых – за нарушение правил остановки и стоянки. Оформили 27 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, девять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3952 нарушения ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.