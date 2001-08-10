Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске состоялись благотворительные массовые катания совместно с хоккейным клубом "Сахалинские Акулы". Спортивное событие объединило любителей активного отдыха, семьи с детьми и хоккеистов.

Как сообщили ТИА "Острова" в министерстве спорта Сахалинской области, проект благотворительных катаний стартовал в 2024 году и с тех пор проходит каждый сезон. Вырученные от билетов средства направляют на поддержку участников специальной военной операции в соответствии с их запросами.

В нынешнем сезоне это уже вторые массовые катания. На первых, прошедших 10 октября, за три часа удалось собрать почти 140 тысяч рублей. Собранные на очередном мероприятии средства планируется объединить к Новому году и передать военнослужащим. В прошлый катательный сезон в рамках совместной акции для бойцов приобрели и отправили ноутбуки и мощные батареи-пауэрбанки. Передача шла через штаб общественной поддержки и комитет семей воинов Отечества.

Благотворительные катания на льду "Арены Сити" стали ещё одной площадкой, где массовый спорт на Сахалине помогает семьям проводить время активно и приносит реальную пользу.