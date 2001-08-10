За выходные на Сахалине задержали 30 нетрезвых водителей и 46 – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни, с 13 по 15 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали три ДТП с пострадавшими.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 428 нарушений ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от управления 30 водителей в состоянии опьянения, а также 46 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли пятерых водителей незарегистрированных машин, 14 – с тонировкой, шестерых – за выезд на встречную полосу, 12 – за нарушение правил остановки и стоянки, пятерых – за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Оформили 31 материал на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 35 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.