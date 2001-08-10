Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк присоединится ко Всероссийской неделе «Открыто для всех», организованной Агентством стратегических инициатив. Фестиваль пройдёт во всех регионах страны с 30 ноября по 6 декабря.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском зооботаническом парке, на различных городских и онлайн-площадках будут организованы мотивационные, развлекательные и познавательные мероприятия. Главная цель недели – способствовать развитию инклюзии, повысить осведомлённость общества о жизни людей с инвалидностью, а также изменить устойчивые стереотипы о них.

В островном зоопарке мероприятия для людей с особенностями здоровья пройдут с 3 по 6 декабря. Зарегистрироваться на них можно онлайн, а подробную информацию узнать по телефону: 8 (4242) 72-45-09 (доб. 132, 133).

3 декабря в 11:30 и 4 декабря в 14:00 пройдёт обзорная экскурсия по зооботаническому парку. 5 декабря в 13:00 состоится экскурсия «Закулисье зоопарка». 6 декабря в 11:00 – интерактивное мероприятие «Зоотерапия».

Со всеми тематическими мероприятиями Сахалинской области можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.