Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В СМИ сообщается о нарушении прав переселенцев из аварийного жилья в городе Аниве Сахалинской области. Ранее гражданам предоставили квартиры в доме на улице С.Н. Пудова, введённом в эксплуатацию в 2011 году с многочисленными недостатками. Из-за нарушения герметичности фасада помещения на протяжении нескольких лет затапливаются, что приводит к образованию плесени. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, в ведомстве организована процессуальная проверка.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Сахалинской области Павлу Васильевичу Курочкину доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении, а также принимаемых мерах к защите прав жильцов многоквартирного дома.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.