Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

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Покупая игристое вино к новогоднему столу, стоит проверить категорию напитка на контрэтикетке и легальность бутылки, отсканировав акцизную марку. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Коростелев.

"При покупке игристого в первую очередь стоит смотреть на категорию, указанную на контрэтикетке. "Игристое вино" получает пузырьки при вторичном брожении. "Газированное вино" или "винный напиток" – это другой и обычно более дешевый продукт, даже если бутылка выглядит как шампанское. Отсканируйте акцизную или федеральную специальную марку в приложении "Антиконтрафакт алко". Оно покажет, легальна ли бутылка", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что "не стоит пугаться", если на французском шампанском по-русски написано "игристое вино" - с 2021 года слово "шампанское" кириллицей по закону могут использовать только российские производители.

Кроме того, покупателю следует обращать внимание на цену, добавил он. Для игристого вина государство устанавливает минимальную розничную цену - согласно приказу Минфина России она составляет 239 рублей за 0,75 л, при ином объеме цена пересчитывается пропорционально. "Если "акционная" бутылка стоит дешевле, это серьезный повод насторожиться", - отметил Коростелев.