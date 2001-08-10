Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приговором Холмского городского суда 58-летний местный житель признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, суд установил: в феврале 2026 года подсудимый, будучи ранее привлечённым к административной ответственности за пьяную езду, вновь в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, принадлежащим его бывшей супруге. Его остановили сотрудники полиции и отстранили от управления. По результатам освидетельствования у виновного установили состояние алкогольного опьянения.

В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся, однако отрицал право собственности на автомобиль, ссылаясь на представленный бывшей супругой договор купли-продажи транспортного средства, согласно которому новым собственником является её знакомая.

Государственный обвинитель опроверг версию стороны защиты о принадлежности автомобиля иному лицу. Впоследствии в ходе допроса обе свидетельницы признались в фиктивности договора купли-продажи, который составили исключительно с целью избежать конфискации.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев, конфисковав автомобиль «Мицубиси Паджеро Ио» в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.