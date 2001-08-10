Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России «Южно-Сахалинск» поступило сообщение от фармацевта одной из местных аптек. 57-летняя женщина сообщила, что неизвестный мужчина с применением силы открыто похитил из кассы денежные средства в размере 40 тысяч рублей.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы задержали и доставили в отдел полиции 22-летнего подозреваемого.

Выяснилось, что 22 ноября текущего года молодой человек зашёл в аптечный павильон и увидел, что фармацевта нет в торговом зале. Воспользовавшись моментом, фигурант зашёл за прилавок и начал вскрывать кассовый аппарат. Заметив постороннего мужчину, заявительница попыталась помешать ему забрать выручку, но тот, обладая физическим преимуществом, резко оттолкнул женщину от себя, похитил из кассы деньги и скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело о грабеже. Ведётся следствие. Фигуранта задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.