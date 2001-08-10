Житель Охи повторно разместил в соцсети символику экстремистской организации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственный отдел по городу Охе СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 42-летнего местного жителя. Его подозревают в публичном демонстрировании символики экстремистской организации.
По версии следствия, в январе 2026 года фигурант, находясь в одной из квартир в Охе по улице 60 лет СССР, через свой аккаунт в соцсети публично разместил для неограниченного круга лиц материалы с обозначениями запрещённой в России экстремистской организации.
Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, следствие установило: ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Несмотря на это, он вновь совершил противоправное деяние.
Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области. Сейчас следователи проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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