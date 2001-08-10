Жители небольших городов и поселков стали чаще получать финуслуги на почте
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2026 году только россияне оформили через отделения Почты России 3,3 млн банковских продуктов – около 10% от всех услуг, оформленных в физической сети. Такие данные привел ВТБ.
Среди таких пользователей 72% - жители городов, а 28% — жители сёл и небольших населённых пунктов. Самый востребованный продукт — дебетовые карты, их доля составляет 34%; на вклады приходится 12%, на накопительные счета — 5%.
Средний возраст клиентов, оформляющих банковские услуги на почте, составляет 57–62 года. Женщины пользуются этим каналом чаще мужчин: на них приходится 60–65% обращений, на мужчин — 35–40%
.Доступность финансовых услуг особенно актуальна для жителей небольших и удалённых населённых пунктов, где банковская инфраструктура развита слабее, отметил заместитель руководителя департамента розничных продаж ВТБ Илья Ермаков. По его словам, 53% точек банка на Почте расположены в сельской местности, а благодаря развитию этого канала финансовые услуги появились почти в 720 населённых пунктах, где ранее их нельзя было получить рядом с домом. Для 10% россиян Почта остаётся единственным каналом получения банковских услуг, добавил он.
В таком формате по стране работают почти 25 тыс. почтовых отделений, которые охватывают 125 млн россиян в 14 тыс. населённых пунктов.
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