Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 24 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали одно ДТП с пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 108 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления шестерых водителей в состоянии опьянения, а также 14 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли восемь водителей с тонировкой. Оформили пять материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, один автомобиль поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3986 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.