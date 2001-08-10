В Приморье раскрыли убийство, совершенное 23 года назад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи Следственного комитета по Приморскому краю раскрыли детали убийства сторожа магазина, произошедшего в 2001 году в Уссурийске. В результате длительного расследования удалось установить обстоятельства преступления, которое долгое время оставалось нераскрытым, передает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Приморскому краю.

По подозрению в совершении преступления задержан 46-летний мужчина. Во время допроса он признался, что в июне 2001 года вместе с приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил разбойное нападение на магазин с целью похищения денег для покупки спиртного. В ходе нападения сторож был убит.

По версии следствия, злоумышленники заранее распределили роли. Они прибыли к магазину на улице Промышленной в Уссурийске. Когда дверь неожиданно открыл сторож, нападавшие применили насилие. Несмотря на попытки сопротивления, один из подозреваемых нанес жертве множественные ножевые ранения в шею, грудь и живот, от которых сторож скончался.