Сахалинец нашел чужую банковскую карту о отправился с ней по магазинам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полицейские задержали мужчину, который расплатился чужой банковской картой. 40-летний местный житель нашел потерянную карту и потратил с нее 10 тысяч рублей, рассказали ТИА «Острова» в сахалинской полиции.

Заявление в дежурную часть написала 27-летняя жительница областного центра. Она потеряла карту в период с 11 по 13 октября 2026 года. Мужчина нашел ее и решил купить себе продукты и другие товары в магазинах города. Он успел совершить покупки на 10 тысяч рублей, а саму карту выбросил.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже с банковского счета.