Тихоокеанское
информационное агентство
21 Октября 2026
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Землетрясение магнитудой 4,4 произошло юго-восточнее Симушира
09:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло юго-восточнее Симушира

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло юго-восточнее Симушира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 октября 2026 года в 06:53 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 76 километрах к юго-востоку от острова Симушир. Координаты очага – 46,6 градуса северной широты и 152,8 градуса восточной долготы, глубина залегания – 76 километров.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», землетрясение не ощущалось. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.

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