Землетрясение магнитудой 4,4 произошло юго-восточнее Симушира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 октября 2026 года в 06:53 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 76 километрах к юго-востоку от острова Симушир. Координаты очага – 46,6 градуса северной широты и 152,8 градуса восточной долготы, глубина залегания – 76 километров.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», землетрясение не ощущалось. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.