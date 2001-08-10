09:36, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло юго-восточнее Симушира
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
21 октября 2026 года в 06:53 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился в 76 километрах к юго-востоку от острова Симушир. Координаты очага – 46,6 градуса северной широты и 152,8 градуса восточной долготы, глубина залегания – 76 километров.
Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», землетрясение не ощущалось. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.
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Новости происшествий Сахалина и Курил
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