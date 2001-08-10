За сутки автоинспектора на Сахалине задержали четверых пьяных водителей и шестерых – без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки, 20 октября 2026 года, на дорогах Сахалинской области не зарегистрировали ни одного ДТП с пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 97 нарушений ПДД.

Инспекторы задержали и отстранили от управления четырёх водителей в состоянии опьянения, а также шестерых автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли семерых водителей с тонировкой, двоих – за технические неисправности, троих – за нарушение правил перевозки пассажиров, одного – за управление незарегистрированным транспортом, четверых – за нарушение правил остановки и стоянки. Оформили девять материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, пять автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 2714 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.