На Сахалине после проверки прокуратуры в село вернулась качественная связь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прокуратура Смирныховского района Сахалинской области провела проверку по обращению жительницы села Первомайск о ненадлежащей работе системы сотовой связи в периоды отключения центрального электроснабжения.
Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, установлено, что нарушения при эксплуатации объектов электросетевого хозяйства на территории Смирныховского муниципального округа влияли на количество аварийных и плановых отключений электроэнергии.
Они становились причиной отсутствия мобильной связи на период перерыва в электроснабжении из-за небольшой мощности электропитающей установки и аккумуляторных батарей, установленных на базовых станциях сотовой связи.
Руководителям ООО «Энергетик» и филиала «Распределительные сети» ПАО «Сахалинэнерго» внесли представления об устранении нарушений закона. По постановлениям прокурора виновных должностных лиц оштрафовали.
После прокурорского вмешательства провели замену опор электрического освещения, установку комплектной трансформаторной подстанции и нового трансформатора для дизельной электростанции. В результате этих работ права жителей села Первомайск на обеспечение мобильной связью, в том числе при перерывах в электроснабжении, восстановлены.
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