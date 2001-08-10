Иностранец в Южно-Сахалинске забрал на фудкорте забытые наушники за 22 тысячи рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске полицейские раскрыли кражу на фудкорте и вернули похищенное владелице. Подозреваемым стал 20-летний иностранный гражданин.

Как сообщили ТИА "Острова" в сахалинской области, в дежурную часть обратилась 48-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что у неё похитили наушники стоимостью 22 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого.

Как выяснили оперативники, заявительница отдыхала с ребёнком на фудкорте одного из торговых центров города и случайно забыла гаджет на столе. Злоумышленник, завершив рабочую смену, заметил оставленное имущество. Убедившись, что за наушниками никто не возвращается, он забрал их себе для личного пользования.

В дальнейшем похищенные наушники были изъяты и переданы законной владелице.

Следственным управлением УМВД России "Южно-Сахалинск" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.