Землетрясение магнитудой 3,9 произошло юго-восточнее Северо-Курильска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

4 ноября 2026 года в 23:46 по сахалинскому времени сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился в 77 километрах к юго-востоку от Северо-Курильска. Координаты очага – 50,2 градуса северной широты и 156,9 градуса восточной долготы, глубина залегания – 43 километра.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», в Северо-Курильске могли ощутить колебания до 3 баллов. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в Курильском регионе.