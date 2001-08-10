За два дня на Сахалине стационарные камеры зафиксировали 3395 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни, 3 и 4 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 267 нарушений ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от управления 20 водителей в состоянии опьянения, а также 29 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли двоих водителей незарегистрированных машин, 15 – с тонировкой, четверых – за выезд на встречную полосу, 13 – за технические неисправности, одного – за нарушение правил перевозки детей, двоих – за нарушение правил остановки и стоянки. Оформили 88 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 15 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3395 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.