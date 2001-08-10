Тихоокеанское
информационное агентство
6 Ноября 2026
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В Южно-Сахалинске на несколько дней ограничат движение на участках двух улиц
09:17, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

За два дня на Сахалине стационарные камеры зафиксировали 3395 нарушений ПДД

За два дня на Сахалине стационарные камеры зафиксировали 3395 нарушений ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие дни, 3 и 4 ноября 2026 года, на дорогах Сахалинской области зарегистрировали два ДТП с пострадавшими.

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия и пресекли 267 нарушений ПДД. Инспекторы задержали и отстранили от управления 20 водителей в состоянии опьянения, а также 29 автомобилистов без прав или лишённых прав по решению суда.

К административной ответственности привлекли двоих водителей незарегистрированных машин, 15 – с тонировкой, четверых – за выезд на встречную полосу, 13 – за технические неисправности, одного – за нарушение правил перевозки детей, двоих – за нарушение правил остановки и стоянки. Оформили 88 материалов на должников по штрафам.

Как рассказали ТИА «Острова» в сахалинской автоинспекции, 15 автомобилей поместили на специализированную стоянку. Стационарные камеры зафиксировали 3395 нарушений ПДД. Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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