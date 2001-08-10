Проезд по улице Пуркаева в Южно-Сахалинске полностью открыли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проезд по улице Пуркаева в Южно-Сахалинске полностью открыт. Как сообщили ТИА «Острова» в «РВК-Сахалин», работы в районе дома по проспекту Мира, 251а, завершены. Сегодня подрядчик планирует восстановить благоустройство и уложить асфальт.

Работы в районе ТЦ «Янтарь» продолжаются. Проезда с восточной стороны перекрёстка проспект Мира – улица Пограничная нет. В связи с обнаружением неучтённых ранее сетей завершить работы здесь планируют на день позже – в среду, 11 ноября.