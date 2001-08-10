Житель Невельска незаконно выловил 27 экземпляров кеты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отдел дознания ОМВД России «Невельский» возбудил уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в браконьерском вылове рыбы лососёвых пород.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, 23 сентября 2026 года 45-летний гражданин находился на берегу Татарского пролива в 3,5 километрах южнее устья реки Шебунинка Невельского района. Располагаясь непосредственно на миграционном пути к месту естественного нереста рыбы, он действовал незаконно и умышленно.
Игнорируя требования статьи 35 Федерального закона «О животном мире» и положения Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, фигурант незаконно добыл 27 экземпляров кеты. Своими действиями он причинил ущерб водным биологическим ресурсам России. Согласно таксам, утверждённым Правительством РФ, общая сумма вреда составила более 108 тысяч рублей.
7 октября дознание ОМВД России «Невельский» возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 1 статьи 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба, совершённая в местах нереста или на миграционных путях к ним. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Дознание продолжается.
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