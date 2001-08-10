Миронов предложил установить воспитателям норму как у учителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

© Валерий Матыцин/ ТАСС

Учебная нагрузка воспитателей детских садов должна соответствовать нагрузке учителей – 18 часов в неделю. Работа сверх этой нормы должна оплачиваться дополнительно. Такое мнение высказал Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

Политик отметил, что воспитатель – это педагог, поэтому норму педагогической работы за ставку для него нужно устанавливать на уровне учительской: 18 часов в неделю. Всё сверх этой нормы должно быть дополнительной оплачиваемой нагрузкой.

Миронов подчеркнул, что для продления работы детского сада, открытия вечерних и круглосуточных групп нужно в первую очередь поменять статус и оплату воспитателей.

Он отметил, что у школьного учителя норма учебной нагрузки за одну ставку – 18 часов в неделю, у воспитателя – 36. При этом зарплата воспитателей ниже, а кадровый дефицит приводит к тому, что один человек нередко остаётся с группой на весь день.