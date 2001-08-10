Сахалинец приревновал сожительницу и получил удар ножом в шею

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области возбудил уголовное дело против 39-летней местной жительницы. Её подозревают по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ – покушение на убийство.

По версии следствия, с 14 по 15 октября 2026 года подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения находилась в квартире по проспекту Победы в Южно-Сахалинске. В ходе ссоры со своим сожителем, возникшей на почве личных неприязненных отношений из-за оскорбительных высказываний мужчины, вызванных ревностью, она с целью убийства нанесла ему кухонным ножом один удар в область шеи.

Довести преступный умысел до конца женщина не смогла по не зависящим от неё обстоятельствам: прибывшие медицинские работники оперативно доставили потерпевшего в больницу, где ему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Как рассказали ТИА «Острова» в СУ СК России по Сахалинской области, сейчас следователи проводят следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.