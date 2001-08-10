Уборщица похитила из конверта тренера в Корсакове 145 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В дежурную часть ОМВД России «Корсаковский» поступило заявление от 56-летнего местного жителя, который работает тренером. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил денежные средства из помещения тренерской.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя жительница Корсакова.
Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, подозреваемая работала уборщицей помещений. В один из дней, осуществляя уборку кабинета, женщина обратила внимание на бумажный конверт. Убедившись, что внутри находятся деньги, фигурантка решила их похитить. В течение нескольких недель при каждом посещении тренерского помещения злоумышленница под видом выполнения уборочных работ незаметно похищала из конверта по несколько купюр. Женщина продолжала забирать деньги до тех пор, пока они полностью не закончились. Сумма ущерба составила 145 000 рублей.
Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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