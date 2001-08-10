Тихоокеанское
информационное агентство
20 Октября 2026
Сейчас 15:50
82,85|93,23
Молодой сахалинец решил купить пистолет у случайных знакомых и лишился денег
09:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Уборщица похитила из конверта тренера в Корсакове 145 тысяч рублей

Уборщица похитила из конверта тренера в Корсакове 145 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России «Корсаковский» поступило заявление от 56-летнего местного жителя, который работает тренером. Мужчина сообщил, что неизвестный похитил денежные средства из помещения тренерской.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 24-летняя жительница Корсакова.

Как рассказали ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области, подозреваемая работала уборщицей помещений. В один из дней, осуществляя уборку кабинета, женщина обратила внимание на бумажный конверт. Убедившись, что внутри находятся деньги, фигурантка решила их похитить. В течение нескольких недель при каждом посещении тренерского помещения злоумышленница под видом выполнения уборочных работ незаметно похищала из конверта по несколько купюр. Женщина продолжала забирать деньги до тех пор, пока они полностью не закончились. Сумма ущерба составила 145 000 рублей.

Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража с причинением значительного ущерба гражданину. Фигурантке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?